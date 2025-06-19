Karne veriliş saati 2025: 20 Haziran Cuma günü karneler saat kaçta dağıtılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre okullarda 20 Haziran 2025 tarihinde 2024-2025 eğitim öğretim döneminin son günü yaşanacak.

Öğrenci ve velilerin heyecanla beklediği karnelerin ise 20 Haziran tarihinde saat kaçta dağıtılacağı büyük bir merak konusu olmuş durumda.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin heyecanla beklediği karnelerin saat kaçta verileceği hem öğrencilerin hem de velilerin yakın markajında yer alıyor. Peki, 20 Haziran Cuma günü karneler saat kaçta dağıtılacak?

20 HAZİRAN CUMA GÜNÜ KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılına ait karne dağıtım tarihi, Millî Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı resmi takvime göre 20 Haziran 2025 Cuma günüdür.

Bu tarihte Türkiye genelindeki tüm okullarda karne dağıtımı yapılacak ve öğrenciler yaz tatiline başlayacaklar.

Karne dağıtımı genellikle sabah saatlerinde gerçekleştiriliyor. Ancak, kesin saat bilgisi okul yönetimleri tarafından belirlenebilir. Bu nedenle, karne dağıtım saatini öğrenmek için öğrencilerin veya velilerin ilgili okulun idaresiyle iletişime geçmeleri doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayacaktır.