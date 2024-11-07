Hüseyin Topuz

Kazaların ardından olayın detaylarını kaydetmek ve hukuki süreçlerin başlatılması için tutanak tutulması büyük önem taşır.

Tutanak, kazanın gerçekleştiği anı ve koşulları doğru bir şekilde belgelendirerek, taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıkların çözümüne katkıda bulunur.

Kazadan hemen sonra tutanak tutulması ideal olsa da, bazen çeşitli sebeplerle bu işlem gecikebilir.

Bu nedenle, kazadan 1 gün sonra tutanak tutulup tutulamayacağı ve bunun hukuki açıdan geçerliliği merak edilen konular arasında yer alır.

Peki, kazadan 1 gün sonra tutanak tutulur mu? İşte yanıtı...

Kazadan 1 gün sonra tutanak tutulabilir. Ancak bu durumda, kazanın olduğu yere ve olayın gerçekleştiği anlara dair detaylı bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde kaydedilmesi önemlidir.

Ayrıca, tanıkların beyanları ve varsa görsel kayıtlar da tutanak hazırlanırken dikkate alınmalıdır. Bu sayede, olayın doğru bir şekilde belgelenmesi sağlanabilir.

Olay yerinde mutlaka kazanın hasarının gösterildiği fotoğraflar çekilmeli ve bunlar da tutanak ile birlikte teslim edilmelidir.

Kaza tespit tutanağı süresi 5 iş günüdür. Kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde gerekli belgeler sigorta şirketlerine iletilmelidir.