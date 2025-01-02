Kefen neden beyaz olur? İşte kefenin beyaz renk olmasının sebebi...

Hüseyin Topuz

Ölüm, insan hayatının kaçınılmaz bir gerçeğidir ve her kültürde bu gerçeği kabul etme ve anma biçimleri farklılık gösterir.

İslam dini de ölüme ve ölümden sonraki yaşama büyük önem verir. Bu bağlamda, kefenleme, ölen kişinin bedenini saygıyla hazırlama ve ahirete uğurlama sürecinin önemli bir parçasıdır.

Kefenin beyaz olması, saflığı, temizliği ve ölümün doğallığını simgeler. Kefenin neden beyaz olduğu, bu renk seçiminin ardındaki dini ve kültürel anlamlar merak ediliyor.

Peki, kefen neden beyaz olur? İşte yanıtı...

Kefenin beyaz olmasının nedeni, saflığı ve temizliği simgelemesidir.

İslam dininde, kefenleme sürecinde ölen kişinin bedenini örtmek için beyaz bez kullanılması, kişinin dünyadaki maddi bağlarından arındığını ve ahirete temiz bir şekilde gittiğini simgeler.

Beyaz renk aynı zamanda ölüme karşı duyulan saygıyı ve ölen kişinin hatırasına duyulan hürmeti de ifade eder.