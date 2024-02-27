Kenarda altını olanlar dikkat: Hemen kontrol edin! Eğer altınınız böyleyse… Kayseri'deki kuyumcular, vatandaşları ayarı düşük ve ikinci basım çeyrek altın konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Altın alıp, satarken bu detayı atlamayın!

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İHA’da yer alan habere göre; Kayseri'de faaliyet gösteren kuyumcu Bayram Erdoğan, son dönemde piyasada yayılmaya başlayan ayarı düşük çeyrek altınlara dikkat çekti.

Erdoğan, bu altınların dışarıdan bakıldığında normal altınlarla aynı göründüğünü ancak ayırt edilebilmesi için dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Erdoğan'ın ifadelerine göre, özellikle son birkaç ay içinde darphane dışında basılan sahte çeyrek altınlar piyasada artış gösteriyor.

Bu sahte altınlar, normal çeyrek altınlarla aynı büyüklük ve ağırlıkta olsa da ayarı daha düşük. Bu durum da, gerçek altınlarla karıştırılmasına neden oluyor.

250 TL - 500 TL civarında fark oluyor

Sahte altınların piyasadaki gerçek altınların değerinden 250 TL ile 500 TL arasında daha düşük olduğunu belirten Erdoğan, bu durumun yasal olmadığını vurguladı.

Vatandaşlara güvenilir yerlerden alışveriş yapmalarını ve mümkünse aldıkları ürünlerin belgelerini saklamalarını tavsiye etti.

Ayarı düşük altın nasıl anlaşılır?

Ayarı düşük olan altınların gerçek altınlardan ayırt etmenin zor olduğunu belirten Erdoğan, “Darphanede basılan gerçek altın ile sahte çeyrek altının ayrılması noktasında vatandaşlarımızın yapacağı çok bir şey yok. Bir kere orijinal darphane altınını diğer sahte basım altınla yan yana koyup, dikkatlice bakması lazım ki basım hatalarını görebilsin. İkinci basım altınların ayarı düşük olduğu için pres bastığında net bir şekilde Atatürk figürünü ve diğer yazıları tam basamaz. Bu bir kanıt olabilir. Ayrıca ürünün sertliği de bunu gösterebilir ancak bunu vatandaş ayırt edemeyebilir. Ancak görüntüsünden ayırt edebilir” ifadelerini kullandı.