Kimlere fitre verilir? Fitre düşen akrabalar...

Ramazan ayının önemli ibadetlerinden biri olan fıtır sadakası, maddi imkanı yerinde olan Müslümanların, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakla yükümlü olduğu bir yardımdır.

Hem orucun kabulüne vesile olması hem de toplumda dayanışmayı güçlendirmesi bakımından büyük bir anlam taşır. Bu nedenle fitrenin doğru kişilere verilmesi, ibadetin ruhuna uygun hareket edilmesi açısından son derece önemlidir.

Özellikle “Fitre kimlere verilir?” ve “Akrabalara fitre düşer mi?” soruları her yıl yeniden gündeme gelirken, dini ölçülere göre kimlerin fitre alabileceği merak konusu.

Peki, kimlere fitre düşer? Hangi akrabalara fitre verilir? İşte şartları...

KİMLERE FİTRE VERİLMEZ

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

Hanefîlere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük anne ve büyük babalara, b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara, c) Eşine, d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye, e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğînânî, el-Hidâye, 1/111-112)

f) Şâfiîlere ve İmam Ebû Yûsuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez. (Mâverdî, el-Hâvî, 3/387; 10/519; Merğînânî, el-Hidâye, 1/111)

Zikredilenlerin dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir. (Zeylaî, Tebyîn, 1/301)

HANGİ AKRABALARA FİTRE DÜŞER

Fitre; fakirlere, miskinlere, borçlulara ve yolda kalmış kişilere verilebilir. İhtiyaç sahibi öğrenciler de bu kapsama girebilir. Ancak fitre verilecek kişinin Müslüman olması gerekir.

Akrabalar konusunda ise önemli bir ölçü vardır. Kişi, bakmakla yükümlü olduğu kimselere fitre veremez. Yani anne, baba, dede, nine, çocuklar ve torunlara fitre verilmez. Aynı şekilde eşler de birbirine fitre veremez.

Bunun dışında; maddi durumu yetersiz olan kardeşlere, amca, hala, dayı, teyze gibi akrabalara fitre verilebilir.

Hatta ihtiyaç sahibi akrabaya vermek, hem sadaka hem de akrabalık bağını gözetmek anlamına geldiği için daha faziletli kabul edilir.