Saç boyatmak orucu bozar mı? Diyanet’e göre orucu bozmayan haller

Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar, hangi durumların orucu bozup bozmadığını merak ediyor.

Bu konularda en çok başvurulan kaynak ise Diyanet İşleri Başkanlığı oluyor.

Bu konulardan biri de saç boyatmak oldu. Ramazan’da saç boyamanın orucu bozup bozmadığı sıkça soruluyor.

İşte Diyanet’in konuya dair açıklamaları:

SAÇ BOYATMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, deri üzerine sürülen ve vücuda besin niteliğinde olmayan maddeler orucu bozmaz. Oruç; yemek yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmakla bozulur.

Bu nedenle saç boyamak ya da saç bakımı yaptırmak orucu geçersiz kılmaz.