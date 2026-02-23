TRT 1 Ramazan Sevinci nerede çekiliyor? İşte TRT 1 iftar programının çekildiği cami

Ramazan ayıyla birlikte televizyon ekranlarında da manevi atmosfer hissedilmeye başladı.

ftar saatine doğru izleyiciyle buluşan Ramazan Sevinci, Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhunu ekrana taşıyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan program, her akşam iftar öncesi gerçekleştirdiği sohbetler ve konuklarıyla dikkat çekiyor.

Programı takip eden birçok izleyici ise çekimlerin hangi şehirde yapıldığını merak ediyor. İşte Ramazan Sevinci’nin çekim yerine ilişkin detaylar…

RAMAZAN SEVİNCİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Program, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde gerçekleştiriliyor. Ayasofya’nın eşsiz atmosferinde Ramazan’ın birlik ve paylaşma ruhunu izleyicilere aktarıyor.