Kimyasal yok, sprey yok… 2 tane dilimleyip fırına atın, yaz boyu rahatlayın

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Yaz mevsiminin keyfini çıkarırken, sıcak havalar ve açık pencereler sineklerin eve girmesini kaçınılmaz hale getiriyor.

Eve giren sinekler, özellikle yemek saatlerinde ve geceleri huzur kaçırabiliyor.

Ancak, yaz boyunca sineklerden kurtulmak için uygulanabilecek birkaç doğal yöntem var.

İşte size sineklerin evinize girmesini engelleyecek etkili ve pratik çözüm:

SİNEK KAÇIRAN YÖNTEM

İlk olarak iki adet limon alın ve bunları ortadan ikiye bölün. Fırını 100°C’ye ısıtın, ardından limonları tel ızgaraya veya fırın tepsisine yerleştirin. Fırını kapatın, ancak kapağını açık bırakın.

Limonlar, içerdiği limonen ve sitral gibi doğal bileşiklerle sinekler için etkili bir kovucu özelliğe sahiptir.

Fırın ısısı ile bu maddeler havaya yayılır ve görünmeyen bir savunma hattı oluşturarak evi sineklerden korur.

Daha güçlü bir etki arayanlar için, limonların üzerine birkaç tane karanfil serpmek öneriliyor. Karanfilin kokusu, sineklerin uzaklaşmasını hızlandırırken, limonla birleştiğinde etkisi iki katına çıkıyor.