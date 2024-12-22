Kira destek ödemeleri artırıldı! İşte, şehir şehir yeni kira tutarları

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Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz gün, kentsel dönüşüm kapsamında ödenen kira destekleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, evini kentsel dönüşüme veren vatandaşlara ödenen kira tutarlarında yapılacak zam müjdesini verdi.

Şehir şehir farklılık gösteren kira tutarları yeni yıl itibariyle uygulanacak olan zam ile birlikte en düşük kira oranı 3 bin TL’den 4 bin 500 TL’ye yükseltildi.

KİRA DESTEKLERİ ARTIRILDI!

Bakan Kurum tarafından kentsel dönüşüm kapsamında ödenen kira destek ödemelerinin güncel tutarları açıklandı. Şehir şehir 2025 yılında ödenecek tutarları açıklayan Bakan Kurum, İstanbul'da 5 bin 500 lira olarak ödenen desteğin 8 bin liraya çıkarıldığının müjdesini verdi.

Kurum, "Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Biz şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılında geçerli olmak üzere, 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.

Bakan Kurum diğer şehirlerdeki destek ödemelerinin de güncel tutarlarını açıkladı. Kurum yaptığı açıklamada, "Kira desteklerimizi; Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya; diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Ben aldığımız bu yeni kararın; İstanbul’umuz için, Türkiye için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.