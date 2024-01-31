Kira ödemesini ibandan yapanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar… Birçok kişi kira ödemelerini bankalar aracılığıyla gerçekleştiriyor. Ancak kira ödemesini iban üzerinden yapanlar için Yargıtay’dan kritik bir karar geldi. İşte, o kadar ve detayları…

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Yargıtay tarafından milyonlarca kiracıyı ilgilendiren bir karar alındı. Kirayı banka üzerinden yapanlar için alınan çarpıcı karara göre ödeme yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar belirlendi.

Elde edilen bilgilere göre, L.M. adlı kiracı, her ay düzenli olarak kira bedelini ev sahibinin banka hesabına yatırmıştı. Ancak, ev sahibi yaklaşık 4 ayın ardından kiracının eksik ödeme yaptığını iddia ederek bir icra takibi başlattı. Kiracı L.M., düzenli olarak kirasını yatırdığına dair itirazda bulunarak ev sahibinin başlattığı icra takibine karşı çıktı. Ev sahibi ise mahkemeye başvurarak takibin durdurulmasına itiraz etti.

Kira eksik ödendi

Mahkemede, ev sahibi kiracısı L.M hakkında 4 ay süresince kirayı eksik yatırdığını öne sürdü. Kira bedelinin tam ödenmesi gerektiğini ancak kiracısının ödemeyi tam yapmadığı için itirazın dikkate alınmaması gerektiğini ve icra takibinin devam etmesini istedi.

Ayrıca, ev sahibi kira akdin feshedilip kiracı L.M’nin tahliye edilmesini talep etti.

Kira tam, işlem ücreti kesildi…

Kiracı L.M ise, ev sahibinin hakkında öne sürdüğü iddiaları reddetti. L.M, her ay düzeli şekilde 450 TL kira bedeli ödediğini ancak banka tarafından uygulanan havale ücreti olan 31,50 TL’nin kesildiğini ifade etti.

L.M kesilen işlem ücretinin ev sahibinin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Ayrıca, kira sözleşmesinde kira bedelinin elden peşin olarak ödeme alınacağının yazıldığını ancak daha sonrasında ev sahibi, kirayı banka üzerinden ödemesini istedi.

Banka üzerinden yapılan ödemede oluşan havale kesintisinin kendi hatası olmadığını bu durumun hukukla ve kira akdiyle bağdaşmadığını iddia ederek davanın reddedilmesini istedi.

Mahkeme kararı verdi

Mahkeme, kira bedelinden kesilen ücretin banka işlemleri nedeniyle oluşan masraflardan kaynaklandığına karar verdi. Mahkeme, öncelikle elden ödeme talep edilen kira bedelinin daha sonra banka üzerinden yapılması isteğinden kaynaklanan masrafların, davalının sorumluluğunda olmadığını vurguladı.

Mahkeme, ödenmemiş bir kira ücreti bulunmadığını, tahliye davasında ev sahibinin haksız olduğu gerekçesiyle davanın reddedildiğini belirtti. Ancak, ev sahibinin itirazı üzerine Yargıtay, mahkemenin kararını bozdu.

Yargıtay’dan emsal karar

Yargıtay'ın bozma kararı sonrasında mahkeme tarafından yapılan yeniden yargılama sonucunda aynı kararın çıkmasıyla ev sahibi tekrar temyiz başvurusu yaptı. Bu sefer Yargıtay Hukuk Genel Kurulu devreye girdi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından alınan emsal kararda, kiracının, paranın eksiksiz olarak ev sahibine ulaştırılmasından sorumlu olduğu belirtildi. Ayrıca, banka üzerinden yapılan havaledeki işlem masrafının kiracıya ait olduğu vurgulandı.

Bu nedenle, kira bedelinin yatırılmasında havale ücreti kesildiği için ev sahibine eksik ödeme yapıldığı ve bu sebeple kiracının tahliye edilebileceği hatırlatıldı. Kiranın ödenmesi gereken borçlar arasında yer aldığı ve ödemenin ya elden ya da banka hesabı üzerinden yapılması gerektiği belirtildi. Banka hesabı üzerinden yapılan kira ödemelerinde ise kesilen havale ücretinin kiracının sorumluluğunda olduğu ifade edildi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı şu şekilde oldu: "Açıklanan şekilde yapılmayan ödemeler yasal ödeme sayılmaz. Mahkemede, takibe konu eksik ödenen kira bedelleri üzerinden itirazın iptal edilmesi ve kiracının tahliyesine karar verilmesi gerekir. Mahkeme kararının bozulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir."