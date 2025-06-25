Kiracı ve ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor! O imzalar artık geçersiz sayılacak

Ev sahibi-kiracı ilişkilerinde önemli bir belirsizlik daha netlik kazandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tahliye taahhütnameleriyle ilgili yaptığı açıklamayla milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek bir detayı paylaştı.

Bakan Tunç, kira sözleşmesiyle aynı gün imzalanan tahliye taahhütnamelerinin hukuken geçerli olmadığını belirtti.

Özellikle kira krizinin yaşandığı son yıllarda, birçok kiracı ev sahibi baskısıyla sözleşme imzalanmadan önce ya da aynı gün içerisinde boş tarihli tahliye belgelerini imzalamak zorunda kalıyor.

Ancak Yargıtay içtihatlarıyla da uyumlu olan bu yeni açıklama, artık bu belgelerin yasal bir hükmü olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

AYNI GÜN ATILAN İMZALAR GEÇERLİ DEĞİL

Bakan Tunç bu konuda, "Kiracıların eve girmek için her belgeyi imzalamak zorunda kaldığı durumlar göz önüne alınıyor. Bu nedenle tahliye taahhüdünün geçerli sayılması için kira sözleşmesinden sonra ve bağımsız bir tarihte düzenlenmiş olması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

SONRADAN ATILAN TARİHLER GEÇERSİZ

Bakan Tunç, bazı ev sahiplerinin kira sözleşmesi sırasında imzalattıkları belgelere sonradan tarih ekleyerek belgeyi geçerli göstermeye çalıştığını ancak bu durumun hukuki açıdan geçersiz olabileceğini söyledi.

Bakan Tunç, bu tür müdahalelere karşı kiracıların haklarını korumak adına yasal itiraz yollarının açık olduğunu vurguladı.

“Sonradan atılan tarih, Adli Tıp Kurumu tarafından incelenebiliyor. Fizik İhtisas Dairesi, mürekkep ve yazım tarzı üzerinden bu tür müdahaleleri analiz edebiliyor” dedi.

Kiracılara önemli bir tavsiyede de bulunan Tunç, belgelere sonradan müdahale şüphesi varsa, bunun ispatlanabilmesi için belge fotoğrafı çekilerek saklanması gerektiğini belirtti.

E-DEVLET'TEN TAAHHÜT DÖNEMİ GÜNDEMDE

Gündemdeki en dikkat çekici başlıklardan biri ise tahliye taahhütnamelerinin e-Devlet üzerinden yapılması.

Mevcut uygulamada noter zorunluluğunun ev sahipleri açısından maliyet ve zaman yarattığını belirten Tunç, bu uygulamanın bazı konut sahiplerini kiraya vermekten vazgeçirdiğini söyledi.

Ancak e-Devlet üzerinden yapılacak dijital taahhütlerin, süreci hem şeffaf hem de güvenli hale getireceğini ifade etti.