Kırmızı güller eskidi! Aşıkların yeni tercihi: Mavi orkidenin muhteşem anlamı... Aşk denilince akla gelen "kırmızı gül", artık eskide kaldı. Çiçekçiler artık "mavi orkide"yi yok satıyor! İşte mavi orkide almanın anlamı...

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14 Şubat Sevgililer Günü, çiçeklerin yüzü gülüyor.

Sevgililer Günü'nde çiçek almak oldukça yaygın ve romantik bir jesttir. Çiçekler, genellikle sevginin ve duygusal bağların sembolü olarak kabul edilirler ve Sevgililer Günü gibi özel günlerde sevdiklerinize ifade etmek için harika bir yol olabilirler.

Klasik olarak kırmızı güller, tutku ve romantizm sembolüdür.

Sevgililer Günü'nde gül alınmasının kökeni, gülün uzun zamandır aşk, tutku ve romantizm sembolü olarak kabul edilmesine dayanır. Gül, zarif ve güzel kokusuyla bilinir ve bu nedenle duygusal bağlantılar ve romantizmle ilişkilendirilir.

Ancak pabucu dama atılmak üzere...

Yeni moda, "mavi orkide" oluyor.

Peki, mavi orkidenin anlamı nedir? İşte sevgiliye alınan mavi orkidenin manası...

Büyük aşklara

Mavi orkide doğal olarak bulunmaz ve özel yöntemlerle yetiştirilir. Mavi orkide çiçeği ender bulunur, kraliyeti de simgeleyen mavi orkide "asaletin" de simgesidir.

Mavi orkidenin anlamı "aşkların en büyüğü" olarak tanımlanır.