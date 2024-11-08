Kiviyi kabuğuyla yiyin, bu hastalığı bitirin

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Kivi, sağlıklı yaşamın anahtar meyvelerinden biridir ve içinde barındırdığı zengin vitamin ve minerallerle vücudumuza birçok fayda sağlar.

Ancak uzmanlar, kivinin sadece etinin değil, kabuğunun da sağlık açısından büyük yararlar sunduğunu vurguluyor.

Kivi kabuğu, içerdiği besin değerleriyle pek çok hastalığa karşı koruyucu bir etki gösteriyor.

İşte kiviyi kabuğuyla tüketmenin faydaları…

KİVİYİ KABUĞUYLA YEMENİN FAYDALARI

Kivinin kabuğuyla birlikte tüketilmesi, lif içeriğini %50 oranında artırarak mide ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı oluyor. Bu da sindirim sorunlarını azaltarak daha sağlıklı bir sindirim sistemi sağlıyor.

Özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan kivi kabuğu, aynı zamanda cilt bariyerini onarıyor ve cildi dış etkenlere karşı daha dayanıklı hale getiriyor.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, kivi kabuğunun ruh halini iyileştirmeye yardımcı olduğunu ortaya koyuyor.

Ayrıca kivi kabuğu, güçlü antioksidanlar içerdiği için kansere karşı koruyucu bir etki gösteriyor.