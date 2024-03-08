Kızartma yaptığınızı kimse anlamayacak; Cezvede 2 kaşık kaynatın Kızartmayı yemesi güzel, kokusu fena...Ancak bu yöntemle evinizde kızartma yapıldığını hiç kimse anlamayacak.

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Patates, biber, patlıcan, kabak...

Her birini kızartıp yemenin tadı bir başka oluyor.

Kızartma sevenlerin tek sevmediği konu ise geride kalan koku.

Evden çıkmayan hatta sinen o kokuyu engellemek için herkes başka bir yöntem deniyor.

Ancak en etkili formül haberimizde...

Bu yöntem sayesinde eve giren çıkan kızartma olduğunu anlamayacak bile.

İşte tek yapmanız gereken!

Yumuşatıcı kaynatın

Cezvenize 2 yemek kaşığı yumuşatıcı ve su koyun. Kaynadıkça kötü kokuyu hapsedecek ve sevdiğiniz koku evi saracaktır.

Herkes yeni çamaşır astığınızı düşünecek, kızartma akla bile gelmeyecek.