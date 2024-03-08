Kızartma yaptığınızı kimse anlamayacak; Cezvede 2 kaşık kaynatın

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Patates, biber, patlıcan, kabak...
Her birini kızartıp yemenin tadı bir başka oluyor.
Kızartma sevenlerin tek sevmediği konu ise geride kalan koku.
Evden çıkmayan hatta sinen o kokuyu engellemek için herkes başka bir yöntem deniyor.
Ancak en etkili formül haberimizde...
Bu yöntem sayesinde eve giren çıkan kızartma olduğunu anlamayacak bile.
İşte tek yapmanız gereken!
Yumuşatıcı kaynatın
Cezvenize 2 yemek kaşığı yumuşatıcı ve su koyun. Kaynadıkça kötü kokuyu hapsedecek ve sevdiğiniz koku evi saracaktır.
Herkes yeni çamaşır astığınızı düşünecek, kızartma akla bile gelmeyecek.