Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi! Euroleague'in 27. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a konuk olacak. Zorlu mücadelenin detayları merak ediliyor. Peki Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

THY EuroLeague'de 27. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta temsilcimiz Anadolu Efes, Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. Lacivert-beyazlılar, ligde bu sezon çıktığı 25 maçta 13 galibiyet ve 12 yenilgiyle 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Kızılyıldız ise 11 galibiyet, 15 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor. Anadolu Efes ve Kızılyıldız arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede Anadolu Efes, İstanbul’da 72-59’luk skorla galip gelmişti. Basketbolseverler zorlu mücadelenin detaylarını araştırmaya başladı. Peki Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman? Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı bugün saat 22.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport kanalından canlı yayınlanacak.