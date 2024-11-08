Kombinizdeki Su Seviyesi Düştü Mü? İşte 6 Adımda Kombiye Su Basma Yolu

Yağmur Dinç

Havaların soğuması ile birlikte kombiler de açıldı.

Kombi bakımı, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya başladı.

Kombiye su basma işleminin halk arasında kullanılan bir terim. İşlemin diğer bilinen tabiri ise kombi basıncının yükseltilmesi.

Aslında bu işlem ile kombiye su vererek bir nevi cihazın içerisinde yer alan basıncın arttırılması sağlanıyor.

Kombi basıncının olması gereken seviye ise 1.5 civarıdır. Kısaca belirtmek gerekirse, BAR olarak belirtilen sayaç kısmının 1 ve 2 rakamlarının tam ortasında olması gerekir.

Peki, kombiye nasıl su basılır? İşte adım adım yapılacaklar...

KOMBİYE SU BASMAK İÇİN:

1- Kombiyi kapalı konuma getirin ve fişini çekin. Sıcaksa soğumasını bekleyin.

2- Su basma vanasını bulun. Kombinin altında bir vana (genellikle bir çark ya da vida) olacak. Bu, suyu basmak için kullanacağınız vanadır.

3- Vanayı yavaşça açın. Su basmaya başlar ve manometreyi (basınç göstergesi) takip edin.

4- Manometreyi kontrol edin. Manometredeki basınç 1,5 - 2 bar arasında olmalı. Basınç bu seviyeye gelene kadar suyu basın.

5- Basınç istediğiniz seviyeye geldiğinde, su basma vanasını sıkıca kapatın.

6- Kombiyi tekrar açın ve çalıştığından emin olun.