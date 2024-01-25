Konsomatris nedir, kime denir? Konsomatrisler ne iş yapar? Kons maaşları 2024! Pavyon aleminde sıkça duyulan bir terim olan "konsomatris", mekanda çalışan kadınlar için kullanılır. Peki, konsomatris nedir? Konsomatris ne işe yapar, ne kadar kazanır? İşte hakkında merak edilenler...

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Ülkemizde genellikle Ankara ile özdeşleşen "pavyon" kültürü, farklı bir alemdir.

Oldukça rağbet gören bu gece hayatı içkili ve müziklidir.

Pavyonda çalışan, masalara gelen ve dans eden kadınlar dikkat çekmektedir.

Şimdilerde özellikle İnci Taneleri dizisiyle revaçta olan pavyon alemi, "konsomatris" terimini gündeme taşıdı.

Konsomatris nedir ve kime denir merakının yanı sıra kazançları da araştırılıyor.

Konsomatris kime denir?, Konsomatrislik ne demek?, Konsomatris yasal mı?, Pavyonda kadınlara ne denir?, Konsomatrisler ne kadar kazanır? gibi sorular, arama motorlarına yöneltiliyor.

İşte pavyon aleminde konsomatrislik hakkında bilgiler...

Konsomatris nedir

Konsomatris. Fransızca "consomation" yani tüketim kelimesinden türeyen "consomatrice" kelimesinin karşılığıdır. Bar ve eğlence yerlerinde içki içiren, tükettiren kadın anlamına gelmektedir.

Konsomatris kime denir

Konsomatris" terimi, genellikle eğlence sektöründe, özellikle gece kulüplerinde veya benzeri mekanlarda çalışan kadın çalışanları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu terim, genellikle müşterilere içki servisi yapmak ve genel olarak müşterilere eğlence ve hoş bir atmosfer sağlamakla görevli olan kadın çalışanları ifade eder.

Konsomatrisler ne işe yapar

Konsomatrisler genellikle müşterilere içecek servisi yapmanın yanı sıra, sohbet etme, dans etme veya genel olarak müşterilere eğlenceli bir deneyim sunarlar.

Konsomatris kazancı 2024

Çalıştıkları yerlere ve mesailerine göre değişmekle birlikte konsomatris kazançları günde 5-10 bin lira arasına kadar yükselebilmektedir.