Kore sokaklarında çöp kutusu bu yüzden yokmuş…

Kore sokaklarında dolaşanlar, dikkat çekici bir detayla karşılaşıyor.

Tertemiz caddeler ve kaldırımların arasında tek bir çöp kutusuna bile rastlamak neredeyse imkansız.

Ancak bu uygulamanın arkasında, rastlantısal değil, bilinçli ve sistemli bir temizlik anlayışı bulunuyor.

İşte Kore sokaklarında çöp kutusu bulunmamasının sebebi…

SIRRI ATIK YÖNETİMİ VE TOPLUMSAL BİLİNÇ

Kore’de atık yönetimi sadece çevre kuralı değil, güçlü bir toplumsal sorumluluk olarak benimsenmiş durumda. Halk, çöplerini evde ayrıştırıp belediyenin belirlediği saatlerde ücretli özel poşetlerle dışarı çıkarıyor. Böylece gereksiz atık üretimi önleniyor.

Çöp kutularının azlığı aynı zamanda hijyen ve güvenlik kaygılarından kaynaklanıyor. Özellikle kalabalık alanlarda koku ve haşere sorunlarını önlemek amacıyla bu kutular sınırlı tutuluyor.

Kore’de temizlik, sık sık yapılan sokak temizliği ve bireylerin çöplerini yanlarında taşıma alışkanlığıyla sağlanıyor. Toplumsal baskı ve kültürel bilinç ise yere çöp atmayı engelliyor.

Ayrıca teknoloji ve eğitimle desteklenen sistem, akıllı geri dönüşüm makineleri ve çevre bilinci eğitimleriyle geleceğin temiz neslini yetiştiriyor.