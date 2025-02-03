Koreliler bakın neden hiç süt içmezmiş!

Yağmur Dinç

Asya'nın en önemli ülkelerinden olan Kore, yemek kültürü ile dünyayı çalkalıyor.

Kore usulü yemekler, ülkemizde de çok sık ve yaygın hale geldi.

Ancak, Koreliler hakkında şaşırtan detaylar da var.

Kore vatandaşlarının neredeyse hiç süt ve süt ürünü tüketmediğini biliyor muydunuz...

Nedeni ise hem tarihsel, hem de fiziksel!

VÜCUTLARI SEVMİYOR

Asyalıların laktoz intoleransı, Avrupa ve Amerika'daki bazı nüfuslara göre genellikle daha yaygındır.

Laktoz intoleransı, vücudun süt ürünlerindeki laktozu sindirememe durumudur. Bu nedenle, Koreliler tarih boyunca bu ürünlerden uzak durmuştur.

Kore'de, geleneksel yemekler genellikle pirinç, sebzeler, balık, et ve fermente gıdalardan oluşur.

Süt ve süt ürünleri ise geleneksel Kore mutfağında daha az yer tutar. Bunun yerine, soya ürünleri (özellikle soya sütü ve tofu) ve fermente gıdalar (kimchi gibi) daha yaygın şekilde tüketilirdi.