Kulaklarınız sırlarınızı ele veriyor! İşte gerçek kişiliğiniz... Kulaklarımız yüzümüzün bütünlüğünü sağlayan organlarımızdır.Psikologlar, kulaklardaki şekil, boyut, eğim ve detaylar gibi unsurları inceleyerek, kişiliğin temel özelliklerini belirleyebiliyorlar. Kendi kişiliğinizi öğrenmek ister misiniz?

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Vücudumuz imajımızı oluşturur. Kulaklarımız da bu imajın önemli bir parçasıdır. Kulağın her detayı kişiliğimiz hakkında önemli ipuçları verir.

Kulaklar, sadece işitme organları olmanın ötesinde, kişiliğimiz hakkında önemli ipuçları sunan bir vücut parçasıdır.

Bu makalede, kulakların kişiliğimiz ve vücut imajımız üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz.

Şekil 1

Kulağınızın şekli eğer 1. görseldeki gibi ise sakin, istikrarlı ve iyimser bir yapıya sahipsiniz demektir. Kolayca endişe ya da stres problemi yaşamadan hayatınızı kolay bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Bunların yanı sıra mantığınızla hareket ederek kolayca her şeyden korkmayan bir yapınız var. Kendinden emin bir profiliniz var. Açık fikirli ve dışa dönük yapınızın yanı sıra liderlik özellikleriniz de ön plandadır.

Şekil 2

Kulağınızın şekli 2. görseldeki gibi ise utangaç, içe dönük ve disiplinli bir yapıya sahipsiniz. Yeni insanlarla tanışmakta bazı çekinceleriniz var sayılsa da yakın arkadaşlarınızla vakit geçirmekten keyif alıyorsunuz. Kendi belirlediğiniz hedeflere sapmadan ulaşma potansiyeliniz bulurken zeki, anlayışlı ve ince detayları yakalayabiliyorsunuz. Dikkatli duruşunuzla insanları gözlemleme de başarılı bir yapınız vardır ve liderlik yetenekleriniz pek gelişmemiştir.

Şekil 3

Kulağınızın şekli 3. görseldeki gibi ise anlayışlı, empati yeteneği güçlü, sadık ve güvenilir bir yapıya sahipsiniz. Sevdiklerinizin hem iyi hem de kötü zamanlarında yanlarında olmayı tercih edersiniz. Arkadaş canlısı bir yapınız bulunur ve çevrenizdeki insanlarla konuşmaktan da çekinmezsiniz. Gerçekçi ve mantığınıza göre hareket edersiniz. Olumsuz olaylar yaşasanız dahi tekrardan ayağa kalkmayı oldukça iyi bir şekilde başarıyorsunuz. Lider özelliğiniz oldukça gelişmiştir.

Şekil 4

Kulağınızın şekli 4. görseldeki gibi ise sezgisel, detaylı ve meraklı bir yapıya sahipsiniz. Kendi yolunuzu belirlemekten korkmayan bir yapınız vardır. Yeni deneyimler edinmekten asla vazgeçmeyen yapıya sahipsinizdir. Kendinizi geliştirmek için uğraşmaktan asla vazgeçmezsiniz. Bazı durumlarda fazla hassasiyetiniz oluyor. Ancak duygularınızı dışa vurmakta ise oldukça profesyonel bir yapınız var. Liderlik yeteneğiniz gelişmemiştir.