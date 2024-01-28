Kulüplerinin kasasını doldurarak gittiler! Türk futbol tarihinin en pahalı transferleri... Sacha Boey'in 30 Milyon Euro transfer bedeli ile Bayern Münih'e transfer olmasının ardından Süper Lig'in en pahalı transferleri gündeme geldi. İşte Türk futbol tarihinin en pahalı 10 transferi...

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Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey rekor bir ücretle Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu.

Sacha Boey 30 Milyon Euro bonservis bedeli ile Türk futbol tarihinin satış rekorunu kırdı. Bu rekor daha önce 22,5 Milyon Euro ile Cent Tosun'a aitti.

Sacha Boey'in transferi sonrası Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri merak edilmeye başladı.

Süper Lig tarihinin en pahalı 10 transferini sizler için derledik. İşte Türk futbol tarihinin en pahalı transferleri...

1 - Sacha Boey (30 Milyon Euro)

2 - Cenk Tosun (22,5 Milyon Euro)

3 - Elvir Baljic (21 Milyon Euro)

4 - Vedat Muriqi (21 Milyon Euro)

5 - Arda Güler (20 Milyon Euro)

6 - Yusuf Yazıcı (18,5 Milyon Euro)

7 - Kim Min Jae (18 Milyon Euro)

8 - Eljif Elmas (17 Milyon Euro)

9 - Badou Ndiaye (16 Milyon Euro)

10 - Moussa Sow (16 Milyon Euro)