Kurban ne zamana kadar kesilir? Kurban kesim vakti ne zaman biter?

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Kurban ibadeti, hem Allah’a yakınlaşma amacı taşıyan önemli bir ibadet hem de yardımlaşma ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biri olarak görülüyor.

Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, "Kurban ne zamana kadar kesilir?" ve "Kurban kesim vakti ne zaman biter?" sorularının yanıtını merak ediyor.

Özellikle kurbanlık alımı ve kesim planı yapanlar için bu sürelerin doğru bilinmesi, ibadetin geçerli olması açısından büyük önem taşıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına göre kurban kesim süresi ve vakti, İslami ölçülere göre belirlenmiştir.

İşte detaylar...

Kurban kesim vakti ne zaman başlar?

Kurban kesimi, bayram namazının ardından başlar. Bayramın birinci günü sabah kılınan bayram namazından sonra kurban kesilebilir. Bayram namazı kılınmadan önce kurban kesmek ise mekruh kabul edilir.

Kurban ne zamana kadar kesilir?

Diyanet'e göre kurban kesim süresi, bayramın ilk üç günü boyunca devam eder. Bu günler Zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günleridir. Ancak Hanefi mezhebine göre kurban kesme süresi üç gün iken, Şafii ve Maliki mezheplerine göre bu süre bayramın dördüncü gününe kadar uzayabilir. Yani bu mezheplere göre kurban, bayramın dördüncü günü güneş batana kadar kesilebilir.

Kurban kesimi saat kaçta biter?

Kurban kesimi, son gün güneş batana kadar devam edebilir. Ancak en faziletli vakit, bayramın birinci günü yapılan kesimdir. Eğer bir mazeret yoksa, kurbanı ilk üç gün içerisinde kesmek daha uygun görülür.