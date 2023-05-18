KURBANLIK FİYATLARI 2023: Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık ne kadar, kaç TL? Koyun, kuzu, dana, tosun... Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıkların fiyatları da merak konusu oldu. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu mu merak ediliyor. Peki, koyun, keçi, dana, tosun fiyatları ne kadar? İşte ortalama rakamlar...

Kurban ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar, 28 Haziran-1 Temmuz arasında bayramı idrak edecek.

Bayram öncesi kurbanlıklar görücüye çıkacak.

Büyükbaş veya küçükbaş kesecek olanlar, şimdiden pazarlık yapmak istiyor. Bu noktada, "2023 kurbanlık fiyatları" merak konusu oluyor.

Kurbanlık fiyatları, il, hayvan türü ve bakım masraflarına göre değişiyor. Kurbanlık olarak koyun, keçi, manda, sığır, tosun ve deve kesilebiliyor.

Peki, bu sene kurbanlıklar ortalama ne kadar? Büyükbaş-küçükbaş kurban ne kadar? 2023 kurbanlık fiyatları!

Kurban fiyatları ne kadar 2023?

Kurbanlık güncel fiyatları henüz netleşmedi.

Enflasyon göz önüne alındığında 2023 yılı için yapılan tahminlere göre, ortalama bir kurbanlık koyunun fiyatı 5.000 ile 10.000 TL arasında olması bekleniyor. Ancak, bu fiyatlar il ve hayvan türüne göre değişiklik gösterebiliyor.

Kurbanlık fiyatı nasıl hesaplanır?

Günümüzde kurbanlık alım-satımı genellikle şu üç şekilde gerçekleştirilmektedir.

Götürü (kabala) usûlü ile kurban alım satımı: Bu satışta, satıcı ve müşteri muayyen olan bir hayvan üzerinde pazarlık yapmakta ve belirledikleri bir fiyat üzerinde anlaşmaktadırlar. Kurbanlık hayvanda geçmişten günümüze uygulanagelen yaygın yöntem budur.

Hayvanın canlı olarak tartılarak fiyatının belirlenmesi yoluyla alım-satım: Bu satış işleminde kurbanlık hayvanın fiyatı, canlı haldeki kilosu dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu şekilde de kurbanlık alım satımı yapmak mümkündür.

Hayvanın karkas etinin kilogram birim fiyatının belirlenmesi ve toplam fiyatının, kesildikten sonra tartılarak elde edilecek rakam olduğu hususunda tarafların anlaşması yoluyla alım-satım.

Diyanet'e göre kurbanlık fiyatı hesaplama 2023

Kurbanlık hayvan bu yöntemle de alınıp satılabilir. Ancak bu şekildeki satın alınan kurbanın geçerli olabilmesi ve ibadetin et alım satımına dönüşmemesi için aşağıda belirtilen şartlara riayet edilmesi gerekir:

Karkas etin kilogram birim fiyatının belirlenmiş olması.

Alış-veriş esnasında satışa konu olan hayvanın belirlenmiş olması.

Belirlenen hayvan üzerinde satış işleminin tamamlanmış olması.

Hayvanın, sadece kurban niyetiyle kesilmesi. Yani herhangi bir organının (et, deri, sakatat vb.) satıcıda kalmasının şart koşulmaması veya kesim veya organizasyon ücretine sayılmaması gerekir.

Şayet kurban günlerinden önce alıcı, hayvanı yukarıda belirtilen usullerden biri ile alacağını vadetmiş ve alım-satım tamamlanmamışsa, kurban kesiminden önce satım akdinin tamamlanması-kesinleştirilmesi gerekir.