Kurbanlık fiyatları 2025: Diyanet, Kızılay ve yurt dışı kurban kesim bedeli…

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Haziran ayında kutlanacak olan 2025 Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar, "Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerde kurbanlık arayışı şimdiden hız kazandı.

Kurbanlık alacaklar için en çok merak edilen konuların başında, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kilo bazında fiyatları geliyor.

Peki, bu yıl kurban fiyatları ne kadar? Yurt dışı kurban kesim bedeli kaç TL? İşte büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları ve hisse bedelleri…

DİYANET KURBAN KESİM BEDELİ 2025

Yurt içi: 13.500 TL

Yurt dışı: 5.450 TL

KIZILAY KURBAN KESİM BEDELİ 2025

Yurt içi ve Gazze: 13.250 TL

Yurt dışı: 5.250 TL

2025 KURBANLIK FİYATLARI

Büyükbaş kurbanlıklar, yani dana, tosun ve düveler için ortalama fiyat aralığının 90 bin TL’den başlayıp 150 bin TL’ye kadar çıkması bekleniyor.

Küçükbaş hayvanlarda ise koyun, koç ve keçi gibi seçeneklerin 9 bin TL ile 20 bin TL arasında değişmesi bekleniyor.

Büyükbaş hayvanların canlı kilosu 300 ila 400 TL arasında değişirken, küçükbaş hayvanların kilosu da 350 ila 380 TL bandında seyrediyor.