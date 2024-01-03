Kuru fasulyeyi böyle pişirenler dikkat! Sakın bir daha bu hatayı yapmayın… Türk geleneksel mutfağının en çok tercih edilen yemeklerinin başında gelen kuru fasulyeyi farklı şekilde yapanlar mevcut. Ancak kuru fasulyeyi pişirirken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar ki bunları sakın yapmayın…

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Kuru fasulye yapılırken hemen hemen her ev hanımının yaptığı bu hata sizi şaşkına çevirecek. Aslında yapılmaması gerekiyor.

Kuru fasulye yaparken malzemelerin kaliteli olması, İspir fasulyesi kullanılması, bir gün önceden mutlaka fasulyenin ıslatılması gerektiği ve özelliklede düdüklü yerine normal büyük tencere kullanılması gerekiyor.

Suyun üzerinde oluşan köpükleri dikkatlice alınması ve fasulyelerin hafif yumuşayana kadar pişmesine dikkat ediyorlar. En önemli nokta ise, pişen fasulyeler mutlaka dişe dokunur olmalı.

Limon sıkın...

Bazı insanlar, kuru fasulye yemeğine limon sıkmayı tercih ederler çünkü limon, yemeğe taze bir tat ve hafif bir asidik dokunuş ekler. Bu, yemekleri daha canlı ve lezzetli hale getirebilir.

Bunu asla yapmayın...

Piştikçe besleyici değerleri artan baklagillerin tanelerinin dışında fitik asit bulunur ve sindirimde, kalsiyum, demir, çinko gibi elementlerin ve proteinlerin emilimini azaltır. Fitik asidi çözmek için baklagilleri bol suda yıkadıktan ve en az 24 saat ıslattıktan sonra pişirmek gerekiyor.