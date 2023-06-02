LGS öğrencilerine kritik uyarı! Eğer unutursanız... İstediği lisede okuyabilmek için LGS'ye girecek olan 1 milyon 300 bin aday, pazar günü ter dökecek. LGS öğrencilerinin unutmaması gerekenleri ise yeniden sıralayalım...

Liselere Geçiş Sistemi olarak bilinen LGS, 4 Haziran Pazar günü 81 ilde gerçekleştirilecek.

1 milyon 300 bin adayın katılım göstermesi beklenen LGS için sınav yerleri de açıklandı.

Hangi okulda sınava gireceğini öğrenen adaylar, emeklerinin karşılığını almak için ter dökecek.

Velilerin de bir o kadar heyecanlı olduğu LGS 2 oturum olarak düzenlenecek. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan sınavda öğrencilerin dikkat etmesi gerekenlerin altı çizildi. Bu kapsamda LGS adaylarına son uyarılar geldi.

2023 LGS kuralları

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır.

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) bulundurmak zorundadır.

Öğrenciler en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Kimlik belgesinde öğrencinin TC kimlik numarasının yazması yeterli. Ayrıca öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu karekodlu geçici kimlik belgesi/TC kimlik kartı talep belgesi ile sınava girebilecek.

Kimliğini unutanlar için ise Nüfus Müdürlükleri açık olacak.

Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç,çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları iledepolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye,küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.