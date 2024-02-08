Listeria salgını alarmı: 60 markanın süt ürünleri raflardan tek tek kaldırılıyor! Bu sefer salgın tehlikesi süt ürünlerine sıçradı. Listeria salgını 60 markanın süt ürünlerini esir aldı. O kişiler tehlikede…

ensonhaber.com

Listeria salgını, ilk olarak 2014 yılında tespit edilmiş ve en az 26 kişinin hastalanmasına, iki kişinin ise yaşamını yitirmesine neden olmuştu. Listeria salgını kaynağı hakkında ABD’li yetkililerden açıklama geldi.

Aralık ayında Listeria kaynaklı yeni hastalıkların kayıtlara geçmesi ile birlikte soruşturma başlatıldı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) son bulgularına göre salgınla bir markanın ürettiği yumuşak peynir ve diğer süt ürünlerinin ilişkisi ortaya çıktı.

Birçok kişinin hastalanmasına yol açan Listeria salgınının kaynağı, gıda zehirlenmesi olarak belirlendi.

60’tan fazla markada toplatılma alarmı

Şirket Pazartesi günü Listeria salgınına neden olabilecek, 60'tan fazla marka adı altında sattığı yumuşak peynir, yoğurt ve ekşi krema ürünlerini toplattı.

Hamileler ve 65 yaş üzeri özellikle dikkat etmeli

Salgına sebep olan Listeria enfeksiyonları ciddi hastalıklara ve bazı durumlarda ölüme yol açabiliyor. Özellikle hamileler, 65 yaş üstü kişiler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar savunmasız kalıyor.

Kas ağrıları, ateş ve yorgunluk gibi belirtiler genellikle bozulmuş gıdaları yedikten sonraki ortalama iki hafta içinde ortaya çıkıyor. Belirtilerin daha erken veya geç başlaması da mümkün.

Yetkililerden uyarı!

CDC, bu ürünlere sahip olan tüketicilerin bunları atmaları ve buzdolabını, tezgahları ve diğer temas alanlarını iyice temizlemeleri gerektiğini söyledi.

Ayrıca, Listeria buzdolabında hayatta kalabilir ve diğer gıdalar ile yüzeylere kolayca bulaşabilir.