Lyrid Meteor Yağmuru 2025: Ne zaman, nasıl izlenir?

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2025 yılı, astronomi tutkunları için unutulmaz bir yıl olacak.

Tarihi Güneş tutulmasının ardından, gözler şimdi de bir başka muazzam gök olayına çevrildi. Lyrid Göktaşı Yağmuru için geri sayım başladı.

Nisan ayında başlayacak olan bu tarihi gök olayı, gökyüzü tutkunlarına eşsiz bir izleme fırsatı sunacak.

Peki, Lyrid Göktaşı Yağmuru nedir ve nasıl izlenir? İşte bu gök olayına dair bilmeniz gereken tüm detaylar…

LYRİD GÖKTAŞI YAĞMURU NEDİR?

Lyrid Göktaşı Yağmuru, her yıl Nisan ayında Çalgı (Lyra) takımyıldızından gelen meteorlardan oluşur. Bu meteorlar, atmosferimize girdiklerinde sürtünme sonucu ışık yayarak "göktaşı yağmuru" şeklinde gözlemlenir.

MÖ 687 yılına kadar kaydedilen bu olay, antik çağlardan bu yana insanları büyülemiştir. Her yıl Nisan ayında, gökyüzünü izleyenlerin karşısına çıkan Lyrid yağmurları, nadiren gerçekleşen astronomik olaylar arasında yer alır ve yıldız izleriyle dolu bir gece vaat eder.

NE ZAMAN VE NASIL İZLENİR?

14-30 Nisan tarihleri arasında, gökyüzü her gece büyüleyici ışık izleriyle aydınlanacak. Ancak bu yılın zirve noktası, 21-22 Nisan gecesi gerçekleşecek olan Lyrid Göktaşı Yağmuru olacak.

Lyrid Göktaşı Yağmuru'nun en yoğun geçişleri 21-22 Nisan gecesi yaşanacak. Bu gece, ortalama saatte 10 meteorun geçişi izlenebilecek ve meteor yağmurunun en parlak anı olacak.

Meteor yağmurunu izlemek için en iyi yer, Çalgı (Lyra) Takımyıldızı bölgesi olacak. Bu takımyıldızı, gökyüzünde kolayca tanınan ve içinde en parlak yıldızlardan biri olan Vega’yı barındırıyor. Gece yarısından itibaren, karanlık bir alanda gökyüzüne bakarak Lyrid gök taşlarını takip etmek mümkün olacak.