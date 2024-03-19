Macaristan-Türkiye maçı TRT Spor'da mı? Milli maç hangi kanalda?

EURO 2024 öncesinde takımlar hazırlık maçlarına başlıyor. A Milli Futbol takımımız ilk hazırlık maçında Macaristan'a konuk oluyor.
Cuma günü saat 22.45’te oynanacak olan Macaristan-Türkiye hazırlık maçı hakkında aramalar hız kazandı.
Futbolseverler müsabakanın yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.
Maçın bilgilerini öğrenmek isteyenler "Macaristan-Türkiye maçı hangi kanalda?" ve "Macaristan - Türkiye maçı TRT’de mi?" şeklindeki sorularına yanıt arıyor.
Peki, Macaristan ile Türkiye arasındaki hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Macaristan - Türkiye maçı hangi kanalda?
Macaristan ile Türkiye arasında oynanacak özel maç 22 Mart 2024 Cuma günü oynanacak. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Puskas Arena’da saat 22.45’te başlayacak maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak...