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Macaristan-Türkiye maçı TRT Spor'da mı? Milli maç hangi kanalda?

Macaristan-Türkiye maçı TRT Spor'da mı? Milli maç hangi kanalda? A Milli Futbol takımımız özel maçta Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler Macaristan - Türkiye maçının yayınlanacağı kanalı öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı. İşte zorlu maçın yayınlanacağı o kanal...