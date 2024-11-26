Malatya depreminin ardından kritik açıklama: Naci görür uyardı! ‘Ciddi olarak çalışılmalı…’

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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde 4,6 şiddetinde yaşanan depremin ardından Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den kritik bir uyarı geldi.

Saat 20.20'de meydana gelen ve 9,75 kilometre derinlikte oluşan depremin sarsıntısı Elazığ, Kahramanmaraş, Gaziantep ve çevre illerde de hissedildi.

Yaşanan depremlerin ardından sosyal medya hesabından uyarılar paylaşan Görür, Malatya depreminin ardından yaptığı paylaşımı dikkat çekti.

“CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPILMALI”

Depreme neden olan fay hattını işaret ederek yaptığı uyarıda ciddi çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulayan Görür deprem çalışmaları yapan kurumları uyardı.

Görür yaptığı paylaşımında, "Polat-Doğanşehir/Malatya’da 4,5 deprem oldu. Sanırım bu deprem Malatya Fay Zonu içerisinde. Malatya Fayı yavaş bir fay. Son deprem yaklaşık 2.500 sene önce. Son depremlerde de yüklendi. Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı. MTA, AFAD, üniversiteler ve namzet kuruluşlar..." ifadelerini kullandı.