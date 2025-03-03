MasterChef Beyza tası tarağı topladı Türkiye’ye yerleşti! Artık o şehirde yaşayacak

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MasterChef 2024'ün parlayan yıldızlarından Beyza Huri Aydın, Fransa'daki gastronomi macerasına son vererek Türkiye'ye dönme kararı aldı. Pastane açma hayali peşinde koşan Beyza, artık Türkiye’nin o şehrinde yeni bir başlangıç yapacağını sevenleriyle paylaştı.

Yetenekleri ve özgün tarifleri ile dikkatleri üzerine çeken Beyza, yarışma boyunca gösterdiği azim ve tutku ile birçok izleyicinin gönlünü kazandı.

Fransa’nın eşsiz lezzetleri ile tanışma fırsatı bulan Aydın, bu deneyimlerini Türkiye’nin zengin mutfak kültürü ile harmanlayarak pastanesinde sunmayı hedeflediğini aktarırken, “Fransa’dan öğrendiklerimi, Türkiye’nin sıcaklığıyla birleştireceğim. Hem tatlılarım hem de yeni tariflerimle herkesi şaşırtmayı planlıyorum.” ifadelerini kullandı.

ARTIK O ŞEHİRDE YAŞAYACAK!

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Beyza’nın Türkiye’de yerleşeceği şehir, hayranlarını heyecanlandırdı.

Beyza, daha önce sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ile Türkiye'de yaşayacağını belirtmişti ve sonunda taşınacağı şehri duyurdu. Fransa doğumlu olan Beyza, aslen Konyalı olduğu için Konya'ya taşınmaya karar verdiğini takipçileri ile paylaştı.