Mattia Ahmet Minguzzi kaç yaşında, nasıl öldü? Ahmet Minguzzi'nin katili kim?

Yağmur Uçar

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Kadıköy'deki Salı Pazarı civarında bıçaklı bir saldırı sonucu hayatını kaybeden, henüz 14 yaşında bir genç...

Babası dünyaca ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi, annesi ise Türk çellist Yasemin Akıncılar.

Mattia, İstanbul’daki Özel İtalyan Lisesi’nin 8. sınıf öğrencisiydi ve aynı zamanda büyük bir kaykay tutkunu idi.

Ne yazık ki bu hayat, 24 Ocak 2025’te Kadıköy Salı Pazarı'nda çok trajik bir şekilde yarıda kesildi.

10 Nisan'da ilk duruşması görülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine dair detaylar merak konusu oldu.

Peki; Ahmet Minguzzi nasıl öldü? Katili kim, kaç yaşında? İşte detaylar...

MATTİA AHMET MİNGUZZİ CİNAYETİ

24 Ocak günü Mattia Ahmet, arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için dışarı çıkmıştı. Ancak burada, 15 ve 16 yaşlarında iki gençle yaşanan sözlü tartışma, korkunç bir saldırıya dönüştü.

15 yaşındaki B.B., Mattia’yı beş yerinden bıçakladı. 16 yaşındaki U.B. ise yerde can çekişen çocuğa tekme attı.

Mattia ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 14 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Ancak 7 Şubat 2025 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Mattia Ahmet Minguzzi için Beyoğlu St. Antuan Kilisesi'nde anma töreni düzenlenmiş, cenazesi Bakırköy Osmaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi, oğullarının organlarını bağışlamak istedi ancak saldırının şiddeti nedeniyle organları bağışlanamaz haldeydi.

AHMET MİNGUZZİ'NİN KATİLLERİ

Olayın ardından B.B. ve U.B., polis tarafından gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.