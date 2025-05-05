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2024 Temmuz ayı itibariyle yüzde 25 kira zammı sınırlamasının kalkmasının ardından gözler her ay açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında mayıs ayı kira artış oranı belli oldu.

Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte kira artış oranlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? 2025 mayıs ayı kira zammı kaç TL?

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Temmuz 2024 itibarıyla bu sınır kalktı ve mayıs ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, güncel TÜFE verileri üzerinden kira zammı uygulamaya başladı.

TÜİK'in nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte 12 aylık güncel TÜFE rakamları belli oldu. Buna göre; Mayıs ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 48,73 açıklanmasının ardından yüzde 48,73 olarak uygulanacak.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: .Mayıs 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 48,73

Kira Artış Tutarı: 14 bin 619 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 44 bin 619 TL