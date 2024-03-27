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MEB duyurdu: 2024 Nisan ara tatili kaç gün? Bayram dahil mi?

MEB duyurdu: 2024 Nisan ara tatili kaç gün? Bayram dahil mi? Bu sene Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak olan MEB nisan ayı ara tatil günleri belli oldu. Peki, 2024 Nisan tatili ne zaman, kaç gün? Okul tatili bayramla birleşti mi? İşte eğitim takvimi...