MEB duyurdu: 2024 Nisan ara tatili kaç gün? Bayram dahil mi?

ensonhaber.com
Öğrencilerin iple çektiği ara tatil, yılda 2 kez uygulanıyo.
Sıradaki nisan ayında girilecek olan tatil, bayrama da denk geliyor.
Ramazan Bayramı ile okul tatilini sürecini merak edenler, "Ara tatil ne zaman", "Ara tatil bayramda mı", "Bayram ile okul tatili birleşti mi" gibi sorulara yanıt arıyor.
Konuya ilişkin gözler MEB'e çevrildi. İşte ayrıntılar...
Nisan ara tatili tarihleri 2024
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 8-18 Nisan 2024'te ikinci ara tatil olacak.
8 Nisan Cuma günü son ders zilinin çalacak.
9 gün sürecek ara tatil, 18 Nisan Pazartesi günü sona erecek.
Ramazan bayramı 9 Nisan arefe, 10-11-12 Nisan tarihlerine denk geldiğinden ara tatilin içindedir.