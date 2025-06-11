MEB'den net karar: Yaz tatili o tarihte başlayacak...

Haber Merkezi

Bu sene eğitim gündeminde "okullar ne zaman kapanacak" sorusu sıkça araştırıldı.

Kurban Bayramı beklentisi de gerçekleşmeyince gözler yine MEB'e çevrildi.

Yaz tatili planı yapanlar, karne gününde bir değişiklik olup olmadığını araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, net tarihleri açıkladı.

Peki; yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte tarihi...

YAZ TATİLİ BAŞLANGICI

MEB'in resmi açıklamasına göre, okulların eğitim ve öğretim yılı 20 Haziran Cuma Günü tamamlanacaktır.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların 180 iş günü açık olması gerektiğini belirterek diğer iddiaları yalanladı ve okulların planlandığı gibi 20 Haziran’da kapanacağını vurguladı.

Daha erken veya erteleme gibi bir durum, henüz söz konusu değildir.