Mercan taşı nedir? Mercan taşının faydaları nelerdir? Denizlerin derinliklerinde yaşayan canlılar tarafından oluşan birçok taş bulunur. Bu taşlar çeşitli faydaları ile bilinir. Birçok takının yapımında da kullanılan bu doğal taşlar arasında mercan taşı halk arasında en bilinenlerindendir. Peki mercan taşı nedir? Mercan taşının faydaları nelerdir?

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Mercan taşı, denizlerin derinliklerinde yaşayan canlılar tarafından oluşturulan organik taşlar arasında en bilinenlerindendir. Bu doğal taşın kırmızı, pembe, beyaz ve nadiren mavi renkleri bulunur.

Adeta göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip olan mercan taşı, hem şifalı hem de süs eşyası olarak binlerce yıldır kullanılmaktadır. Peki mercan taşı nedir, özellikleri ve faydaları nelerdir? İşte mercan taşı hakkındaki tüm detaylar…

Mercan taşı nedir?

Mercan taşı, mercan polipleri adı verilen deniz canlılarının kireçlenmesi sonucu oluşan bir taştır. Mercan polipleri, sıcak ve sığ denizlerde koloniler halinde yaşarlar ve iskeletlerini kalsiyum karbonat ile oluştururlar. Bu iskeletler zamanla birleşerek mercan resifleri adı verilen büyük yapıları meydana getirirler. Mercan taşı, bu resiflerden elde edilen ve işlenen bir taştır.

Organik bir taş olan mercan taşı, kimyasal bileşiminde saf kalsiyumun yanında magnezyum karbonat ve eser miktarda bazı organik maddeler bulundurabilir. Parlatıldığında ise adeta bir cam gibi parlar. Takı imalatında ise en çok kırmızı, pembe ve beyaz mercanlar kullanılır. Bunların içinde ise en değerlisi kırmızı mercandır.

Mercan taşının faydaları nelerdir?

Kalbi ve dalağı kuvvetlendirir.

Kişinin ruhsal anlayışını güçlendirir.

Konsantrasyon eksikliğini giderir.

Saflığın ve dengenin korunmasını sağlar.

Özellikle kırmızı ve pembemsi cinsi dikkat çekici olduğundan nazara karşı etkilidir.

Bebekler ve çocuklar için, çocuk hastalıklarına karşı koruyucu ve iyileştirici kabul edilir.

Akıl zeka kıvraklığı verir, hafızayı kuvvetlendirir.

Kan dolaşım sistemini sağlıklı tutar, kanla ilgili hastalıkların tedavisine yardım eder.

Hormonal sistemi dengeler ve sağlıklı tutar.