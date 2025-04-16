Milli Eğitim Akademisi nedir? İşte merak edilenler...

Hüseyin Topuz

Milli Eğitim Bakanlığınca her yıl yapılan sözleşmeli öğretmen atamalarının 2025 yılında da yapılıp yapılmayacağı binlerce öğretmen adayı tarafından merak ediliyordu.

Dün yapılan Kabine toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, atama sürecinin başladığını duyurdu.

25 bin öğretmenin atama sürecinin başladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu atamaların 10 bininin Milli Eğitim Akademisine olacağını duyurdu.

Bu açıklama sonrası Milli Eğitim Akademisi hakkında aramalar hız kazandı. Peki, nedir Milli Eğitim Akademisi? İşte merak edilenler...

Milli Eğitim Akademisi nedir?

Milli Eğitim Akademisi (MEA), Türkiye'de öğretmen yetiştirme sisteminde önemli bir değişim getiren yeni bir kurumdur.

2023 yılında kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu ile kurulan bu akademi, öğretmen adaylarının mesleğe başlamadan önce mesleki yeterliliklerini artırmak amacıyla oluşturulmuştur .

Milli Eğitim Akademisi'nin kuruluş amacı, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek, eğitim kalitesini yükseltmek ve modern eğitim tekniklerini öğretmen adaylarına kazandırmaktır.

Bu sayede, geleceğin eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte öğretmenler yetiştirilmesi hedeflenmektedir

Temel Özellikleri

Zorunlu Eğitim Programı: Üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmen adayları, KPSS puanıyla Milli Eğitim Akademisi'ne başvurarak, burada 550 saatlik kapsamlı bir eğitim almak zorundadır .

Atama Süreci: Akademideki eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, sözleşmeli öğretmen olarak atanacak ve üç yılın sonunda kadroya geçme hakkı elde edeceklerdir .

Eğitim İçeriği: Eğitim programı, öğretmenlik mesleğine yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemekte olup, adayların teorik bilgilerini uygulamaya dökerek mesleğe en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamaktadır .