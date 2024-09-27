Milyonların dilinde, ama birçoğu bilmiyor! "Cimbom" kelimesi bakın ne anlama geliyor Galatasaray’la özdeşleşmiş “Cimbom” lakabının nereden geldiğini biliyor muydunuz? Bu lakabın hikayesi, 1920’lere kadar uzanıyor.

Haber Merkezi

Futbol tutkunları için "Cimbom" kelimesi, Galatasaray taraftarlarının dillerinden düşmeyen bir simge olmuş durumda. Bu terim, derin bir geçmişe sahip ve kökleri 1924 yılına kadar uzanıyor.

O yıl, Galatasaray'ın efsanevi isimlerinden Sabit Cinol, İstanbul’a döndüğünde kulüple olan bağlantısı sayesinde "Cimbom" sloganı ortaya çıkmış.

O günden beri, Cimbom kelimesi sadece bir lakap değil; Galatasaray’ın ruhunu, tarihini ve tutkusunu yansıtan bir sembol haline geldi.

Bugün, bu kelimeyi Galatasaray marşlarında ve tribünlerde sıkça duyuyoruz.

CİMBOM’UN ANLAMI VE TARİHİ

Bu popüler lakap, 1924 yılında İstanbul’a dönen Sabit Cinol’un hikayesiyle başlamış.

Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Cenevre’ye giden Cinol, orada futbol hayatına devam ederek Servette takımında oynamaya başlıyor.

Taraftarlar, o dönemdeki yıldız oyuncu Jim için “Jimbum” sloganını benimseyince, bu tezahürat Cinol’un ilgisini çekiyor.

Ülkesine döndüğünde, bu coşkulu tezahüratı bir marş haline getirmeye karar veriyor.

“Re re re, ra ra ra, Galatasaray, Galatasaray, Cim Bom Bom” sözleriyle herkesin diline dolanan bu marş, zamanla Galatasaray’ın simgesi haline geliyor.

Bugün, Cimbom kelimesi hem marşlarda hem de tribünlerde yankılanarak, Galatasaray sevgisini ve tutkusunu her daim canlı tutuyor.

TRİBÜNLERDE YANKILANMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray’ın şampiyonlukları ve başarılarıyla özdeşleşmiş olan "Cimbom" terimi, Sabit Cinol’un takıma katılmasıyla hayat buldu.

Cinol’un transferi, Galatasaray’ın yükselişinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu coşku, "Cimbom" ifadesiyle dile geldi ve zamanla Galatasaraylı olmanın simgesi haline geldi.

O dönemde başlayan ve hala kulaklarda çınlayan “Re re re, ra ra ra, Galatasaray, Galatasaray, Cim Bom Bom” marşı, tribünlerin vazgeçilmez bir parçası.