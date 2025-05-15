Haber Merkezi

ABD’de faaliyet gösteren Ariana Sweets Inc., ciddi alerji riski nedeniyle "Afgan Mısır Ekmek Doda" adlı ürününü geri çağırma kararı aldı.

Geri çağırmanın nedeni, ürün etiketinde bildirilmeyen susam ve buğday içeriğinin bulunma ihtimali.

Yetkililer, özellikle susam veya buğdaya karşı alerjisi veya hassasiyeti olan bireylerin bu ürünü tüketmeleri durumunda ciddi hatta yaşamı tehdit eden alerjik reaksiyonlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Geri çağırma, 4/24/2025 tarihinden önce üretilen ürünleri kapsıyor. Söz konusu ekmekler, Kaliforniya’daki çeşitli perakende satış noktalarına dağıtılmıştı.

Ürün, 24 oz’luk plastik ambalajda, yuvarlak ve tatlı ekmek olarak raflarda yer alıyor. Paket üzerinde yer alan UPC kodu ise 753182432670.

TÜKETMEYİN ÇAĞRISI YAPILDI

Yapılan kontrollerde, susam ve buğday içerdiği halde ambalajında bu alerjenlere dair herhangi bir uyarı bulunmayan ürünlerin piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Bunun üzerine, Ariana Sweets Inc. tarafından üretilen Afgan Mısır Ekmeği "Doda" için acil geri çağırma başlatıldı.

Yetkililer, özellikle susam veya buğday alerjisi ya da hassasiyeti bulunan kişilerin, bu ürünü tüketmeleri halinde ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceklerini belirtti.

Bu nedenle ürünü satın alan tüketicilere, ekmeği tüketmemeleri, atmamaları ve tam geri ödeme için satın aldıkları mağazalara iade etmeleri çağrısı yapıldı.