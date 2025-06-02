Motorin ve LPG'de bir ilk: Pompalar bayram edecek...

Haber Merkezi

Türkiye'de enflasyondan etkilenen akaryakıt fiyatları, git gide artıyor.

Her bayram öncesi akaryakıta zam gelirken bu bayram bir ilk yaşanacak.

Geçtiğimiz haftayı 62,6 dolardan kapatan Brent petrol fiyatları, bugün itibarıyla yüzde 2 civarında yükselişle 64 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

İNDİRİM YOLDA

Petrol fiyatlarının bu seviyelerde kalması halinde, Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira indirim yapılması bekleniyor.

Motorinin yanı sıra, 5 Haziran Perşembe günü de LPG'de 1,07 lira civarında fiyat indirimi beklentisi bulunuyor.

Benzin için ise şu aşamada herhangi bir indirim öngörülmüyor.