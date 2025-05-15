MTV sorgulama 2025: 2. taksit ne zaman, kaç TL? İşte ödeme tarihleri

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Karayolları Trafik Kanunu'na göre tescili bulunan kara taşıtları için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeniyor.

MTV ödemeleri, yılda iki kez olmak üzere ocak ve temmuz ayı içerisinde gerçekleştiriliyor.

2025 MTV ödeme tarihleri netleşti. Yeniden değerleme oranında yüzde 43.93 zam gelen MTV için "2. taksit ödeme tarihi" araştırılmaya başlandı.

Peki; MTV 2. taksit ödemesi ne zaman? İşte bilgiler...

MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ 2025:

MTV ödemeleri, her yıl olduğu gibi 2 taksite bölünüyor. MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor.

Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihlerinde tamamlanacak.

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