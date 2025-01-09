Ne bahçe istiyor ne de tarla! Saksıda yetişiyor, kilosu 200 TL’den satılıyor

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Bahçesi, tarlası olmayan ama sebze meyve yetiştiriciliğini saksıda olsa bile yapmayı sevenler ekeceği o meyveyle hem sevdiği işi yapacak hem de sağlığına sağlık katacak.

Sağlık açısından çeşitli faydaları olan o meyve meğer tarlaya bahçeye gerek kalmadan evinizin balkonunuzda da kolaylıkla yetişebiliyormuş.

Hem kabuğu hem de tohumları ile adeta bir şifa deposu olan bu meyveyi saksıya eken kış boyuncu meyveye doyacak.

SAKSIDA BİLE YETİŞİYOR

Sağlık açısından olan çeşitli faydalarıyla 7’den 70’e herkes tarafından severek tüketilen kamkat meyvesi meğer saksıda kolaylıkla yetiştirilebilen meyveler arasında yer alıyormuş.

Kamkat, içerdiği zengin C vitamini, Omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor. Hem tatlı hem de asidik bir yapıya sahip olan bu meyve, sağlığımıza olan katkılarıyla son derece değerli bir doğal gıda olarak dikkat çekiyor.

Faydaları ile adeta bir şifa deposu olan kamkat meyvesi, saksıda yetiştirilebilen pratik yapısı sayesinde bahçesi olmayan kişiler içinde kolay yetiştirebilen meyveler arasında yer alıyor.

Kilosu marketlerde 200 TL’yi bulan bu meyve, iç mekanlarda da rahatlıkla yetişebilirken, az yer kaplayarak evde sağlıklı bir meyve üretimi sağlar. Şifa kaynağı olan bu meyveyi saksınızda yetiştirerek, evde doğal ve organik bir şekilde faydalarını garantileyeceksiniz.