Ne Doğu Ekspresi, ne Güney Kurtalan: Yeni ekspres yola çıktı! İşte rotası...

Son yıllarda Türkiye’de nostaljik tren yolculuklarına olan ilgi hızla artıyor.
Özellikle Doğu Ekspresi ve Güney Kurtalan Ekspresi biletleri dakikalar içinde tükeniyor.
Tren seyahati deneyimi yaşamak isteyenlere ise yeni müjde geldi.
Şimdi bir rota daha gündemde: Karaelmas Ekspresi...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Zonguldak arasında işletilecek Turistik Karaelmas Ekspresi'nin yola çıkacağını bildirdi.
13 Haziran'da ilk seferi duyuran Uraloğlu, "Trenimiz yolculara Batı Karadeniz'in kültürel ve doğal mirasını yeniden keşfetme imkanı sunacak." değerlendirmesinde bulundu.
SEFER BİLGİLERİ
Öte yandan, karşılıklı 8 sefer yapacak tren, 2 yemekli, 4 yataklı ve 1 kuşetli vagondan oluşacak. 120 kişilik kapasiteye sahip tren, Ankara'dan bugün akşam saat 21.25'te hareket edecek.
Cumartesi sabah Karabük/Yeşilyenice'de 4 saatlik mola verip Zonguldak'a ulaşacak tren, dönüş yolculuğuna cumartesi gece saat 23.55'te başlayacak.
Tren, pazar günü Çerkeş'te 2 saat, Çankırı'da 5 saat ve Kalecik'te 2 saat 30 dakikalık gezi amaçlı duraklamaların ardından aynı gün saat 19.02'de Ankara'ya varacak.
Ankara'dan 13 Haziran, 26 Eylül, 10 Ekim, 14 Kasım'da hareket edecek trenin son seferi Zonguldak'tan 15 Kasım'da gerçekleştirilecek.