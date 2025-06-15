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Ne Doğu Ekspresi, ne Güney Kurtalan: Yeni ekspres yola çıktı! İşte rotası...

Ne Doğu Ekspresi, ne Güney Kurtalan: Yeni ekspres yola çıktı! İşte rotası... Ankara ile Zonguldak arasında işletilecek Turistik Karaelmas Ekspresi'nin ilk kez yola çıktı. Seyahat tutkunlarının ilgisini çeken yeni sefer, büyük bir ilgi gördü.