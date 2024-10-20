Ne manda, ne inek sütü: Bakın en sağlıklı süt hangisiymiş

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Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, sütlerin besin değerleri ve sindirilebilirliği hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Göral, sütlerin temel bileşenlerinin su, yağ, protein, laktoz ve çeşitli vitaminler ile minerallerden oluştuğunu belirtti.

Her bir süt türünün bu bileşenler açısından farklılıklar taşıdığını ifade eden uzman, insanların beslenme alışkanlıklarına göre süt seçimlerini gözden geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

İnek, keçi, koyun ve manda sütlerinin besin içerikleri açısından farklılık gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Göral, hangi süt türünün sağlık açısından en faydalı olduğunu açıkladı.

EN SAĞLIKLI SÜT HANGİSİ?

Prof. Dr. Göral, keçi sütünün besin içeriğinin sağladığı faydaları vurguladı. Keçi sütünün, sindirim zorluğu çekenler için ideal bir seçenek olduğunu belirtti.

Keçi sütü, laktoz seviyeleri bakımından daha düşük değerlere sahip, bu nedenle sindirimi daha kolaydır. Ayrıca, daha küçük yağ molekülleri sayesinde sindirim süreci hızlanır.

Cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkiler yaratan keçi sütünün yüksek çinko içeriği, sağlıklı bir cilt elde edilmesine ve yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olmaktadır.

Prof. Dr. Göral, Türkiye’deki ünlü dondurma markalarının lezzetinin de keçi sütünden kaynaklandığını sözlerine ekleyerek, keçi sütünün günlük beslenmede nasıl fayda sağladığını da vurguladı.

KAYNAK :İHA