Neden Dişlerimiz Üçüncü Kez Çıkmaz? İşte Şaşırtan Sebebi!

Yağmur Uçar

Neden 3. kez diş çıkarmadığımızı hiç düşündünüz mü...

İlk dişlerimiz, süt dişleri olarak bilinir ve bebeklik döneminde, yaklaşık 6. aydan itibaren çıkmaya başlar.

Kalıcı dişler, süt dişlerinin dökülmesinin ardından çıkar; İnsanlar, 32 kalıcı dişe sahip olurlar.

Peki, dişimiz kırıldığında veya çekildiğinde neden 3. kez çıkmaz? Bu durumun bilimsel ve evrimsel faktörlere dayalı sebepleri bulunuyor.

EVRİM GEREK GÖRMÜYOR

İnsanların evrimsel geçmişi boyunca, çene yapıları zaman içinde küçülmüştür.

Eski atalarımız, daha büyük çenelere sahipti ve bu büyük çenelerde daha fazla dişe yer vardı. Ancak, evrimsel süreçle birlikte, insanların beslenme alışkanlıkları değişmiş ve çene yapıları küçülmüştür.

Bu, daha az dişe yer bırakmış ve insanların sadece bir kez diş çıkarmasını yeterli kılacak bir yapı ortaya çıkarmıştır.