Sezen Aksu'dan 40 yaşındaki sevgili iddialarına yanıt geldi

Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, uzun zamandır sahnelerde yok.

Evine kapanan 71 yaşındaki sanatçının özel hayatına dair haberler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. “Bursa’da yaşayan 40 yaşındaki bir veterinerle aşk yaşıyor.”

Aksu cephesinden gecikmeden açıklama geldi.

VETERİNER SEVGİLİ İDDİASI

İddiaların büyümesi üzerine Aksu’nun avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, yazılı bir basın açıklaması yaparak söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu:

“Müvekkilim Sezen Aksu’nun (F.S. Yıldırım) 40 yaşında Bursalı bir veteriner ile aşk yaşadığı yolundaki haberler, uydurma dedikodulardan ibarettir. Öncelikle doğru haber yapmak gazetecinin sorumluluğudur."

Açıklamada ayrıca, teyit edilmemiş ve gerçek dışı içeriklerin kamuoyunun doğru haber alma hakkını ihlal ettiği belirtilerek bu durumun bir haksızlık olduğu ifade edildi.

Sezen Aksu’nun iddialara yaklaşımı ise dikkat çekti. Avukatının aktardığına göre usta sanatçı, bu haberlerin kendisinin mutlu olmasının istenmesi sebebiyle yapılmış olabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Aksu’nun, haberi yapanlara yönelik şu sözleri de açıklamada yer aldı:

"ALLAH DA SİZİ GÜLDÜRSÜN"

“Bu haber vesilesiyle insanlara hiç yoktan gülümseme fırsatı verdikleri için ‘Allah da onları güldürsün’ dileklerini iletiyor.”

Sanatçı ayrıca, ülke gündemini oluşturacak çok daha önemli konular bulunduğunu ciddiyetle önemsediklerini belirtti.