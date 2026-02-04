N'Golo Kante uçak takip kodu: Kante İstanbul’a ne zaman, saat kaçta gelecek?

- N’Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transferi resmi olarak duyuruldu.
- Fransız futbolcu, saat 21.30’da Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali’ne inecek.
- Uçak takip koduna dair bilgi henüz paylaşılmadı.
Fenerbahçe’nin uzun süredir gündeminde yer alan dünyaca ünlü orta saha N’Golo Kanté transferi resmiyet kazandı.
Sarı-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından N’Golo Kante transferini duyurdu.
Taraftarlar büyük sevinç yaşarken, yıldız futbolcunun İstanbul’a geliş tarihi ve uçuş bilgileri merak konusu oldu.
Peki, N’Golo Kante saat kaçta, hangi havalimanına inecek? Uçak takip kodu ne? İşte detaylar…
N'GOLO KANTE SAAT KAÇTA GELİYOR?
Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız N’Golo Kanté’nin İstanbul’a geliş saati netlik kazandı.
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Sarı-lacivertli taraftarların heyecanla beklediği Fransız futbolcunun, saat 21.30’da Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali’nde olacak.
Uçak takip koduna ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Paylaşıldığında haberimizde yer vereceğiz.