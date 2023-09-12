O Afrika ülkesi 2016 yılına giriyor! Neden tüm dünyanın 7 yıl 8 ay gerisindeler? İşte sebebi.. Kendine has takvim kullanan Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, bugün 2016 yılına girecek.

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Kendine has bir takvim kullanan Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, 12 Eylül tarihinde 2016 yılına girmeye hazırlanıyor.

Etiyopya her sene yeni yıla 11 veya 12 Eylül'de giriyor. Dünyanın diğer ülkelerine göre 7 yıl 8 ay geriden gelen Etiyopya bugün 2016 yılına giriyor.

120 milyon nüfusu bulunan Etiyopya'da tüm resmi kurumlar 12 Eylül'de yılbaşı tatili yapacak.

Tüm dünya 2023 yılını yaşarken Etiyopya bugün (12 Eylül Salı), 2016 yılına girecek.

Duyanların inanamadığı olay sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.

Neden tüm dünyanın gerisindiler?

Etiyopya takvimi, Miladi takvime göre yedi yıl sekiz ay geriden geliyor. Güneşe dayalı bir takvim olan Etiyopya takvimi, dini temellere dayanmaktadır. Bu takvim ayrıca ülke genelinde tüm resmi işlerde kullanılmaktadır.

Etiyopya takviminin bir diğer farklı noktası ise 12 ay 30 günden oluşmasıdır.

Etiyopya'da yeni yılın ilk günü "Enkutataş" olarak adlandırılıyor. Yılın ilk günü olarak kabul edilen gün yağış mevsiminin sona ermesi ve hasat döneminin de başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

Saat sistemi de farklı olan Etiyopya’da gün saat 00.00’da değil 06.00’da başlamaktadır. Bir gün 12 saatlik iki farklı bölümden oluşurken, ilk saat dilimi saat 06.00’da, ikinci dilim ise saat 18.00’de başlıyor.