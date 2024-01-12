O belge olmadan tapu anlamsız olacak! Tapu sahibi olanların sadece 15 gün süresi var… Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Sistemde değişiklik yapıldı, tapusu olanlar 15 gün içinde o belgeyi almak zorunda…

ensonhaber.com

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni bir sisteme geçildiğine dair duyuru yapıldı. Bakanlıkça hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nde bazı değişiklik yapıldı. Değişikliler Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi.

Düzenlemeler yapılan yönetmelikte, çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması amacıyla oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi'nin (ÇKS) kullanımına dair detayları belirliyor. Güncellemeler, çiftçilerin ÇKS'ye kaydolması, denetimlerin yapılması ve sistemin güncellenmesi ile ilgili esasları düzenliyor.

İtiraz edilirse ne olacak?

Değişikliklerle birlikte, taahhütname kapsamında olan araziler, üretim yılına ait uydu görüntüleriyle ya da tespit komisyonları tarafından belirlenmesi yer alıyor.

Buna göre, eğer mirasçılar veya hissedarlar, taahhütname kapsamındaki arazilere üretim yılı içinde itiraz ederlerse, bu arazilere ait kayıtlar, itiraz edilen hisse oranlarına tekabül eden alanlar için sonlandırılacak.

Sona eriyor…

Ayrıca, Verasetten iştirak olup taahhütname ile başvurulan arazilere, hissedar veya mirasçılar tarafından itiraz edilmesi durumunda bu arazilere ait kayıtlar içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar verasete konu hisselere itiraz edilen alanlar için sona erdirilecek.

15 gün süresi var…

Belgeyi almak için süre sınırlanması da mevcut. Veraset yoluyla iştirak edilen ve taahhütname ile başvurulan arazilere, hissedarlar veya mirasçılar tarafından yapılan itirazlar sonucunda kayıtlar, içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar sona erdirilecek.

Ayrıca, bu arazilere ilişkin ÇKS kayıtları, üretim yılının mart ayında il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda 15 gün süreyle askıya çıkarılacak. Hissedar veya mirasçılar haricinde daha sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacak.

İstenen o belge…

İletilmesi için belirli bir süreye tabii tutulan Mirasçılık belgesinin alınması zorunlu. Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü durumunda, miras hakkının tescil edilmemiş araziler, intikali yapılmamış araziler olarak değerlendirilecek. İntikali yapılmamış araziler için yapılan taahhütname başvurularına mirasçılar tarafından itiraz edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi istenecek.

Kira sözleşmesi ya da taahhütname istenecek…

Başvurulan arazide kendi hissesi olmayanlar için hissedarlarla yapılan kira sözleşmesi ya da taahhütname istenirken, veraset yoluyla iştirak edilen arazilerde hisse oranları belirsizse, tüm hissedarlarla yapılan kira sözleşmesi ya da taahhütname talep edilecek.