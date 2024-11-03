O iller birikimi dövizle yapıyor! İşte, elinde en çok döviz bulunduran iller...

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda eylül sonu itibarıyla toplulaştırılmış aylık verile­rine göre yurt içi yerleşikle­re ait toplam mevduat, son bir yılda yüzde 33,6 oranında 4,2 trilyon lira artarak 16 trilyon 510,1 milyar liraya ulaştı.

Bu­nun 10 trilyon 723,2 milyarını TL cinsi, 5 trilyon 786,9 mil­yar liralık bölümünü ise döviz cinsi mevduatlar oluşturdu.

Mevduat cinsi hesaplara göre en çok döviz hesabı bulunan illerde belli oldu. Bakın elinde en çok döviz bulunduran iller hangileriymiş.

ELİNDE EN ÇOK DÖVİZ BULUNDURAN İLLER

1- Ak­saray: Yüzde 49,3nce yüzde 48,9

2-Bingöl: Yüzde 48,2

3- Elâzığ: Yüzde 47,2

4- Karaman: Yüzde 46,3

5- Bayburt: Yüzde 46,1

6- Yozgat: Yüzde 46

7- Nevşehir: Yüzde 45

8- Kütahya: Yüzde 44,4

9- Gümüş­hane: Yüzde 44,1

10- Çorum: Yüzde 42,9